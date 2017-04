தமிழகக் கட்சிகள் அனைத்தும் மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடி தர வேண்டும் - ஜிகே மணி - வீடியோ

தமிழக அரசு அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும். அனைத்துக் கட்சி தலைவர்களும் டெல்லி சென்று மத்திய அரசுக்கு நெருக்கடியைத் தர வேண்டும் என பாமக தலைவர் ஜிகே மணி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

PMK leader GK Mani told that Tamilnadu goverment shold organise all party meeting and have to pressurize central government to give compensation for Drought.