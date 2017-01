17 விவசாயிகள் சாவுக்குத்தான் நிவாரணம்.. வறட்சியால் இறந்த மற்ற விவசாய குடும்பங்கள் கலக்கம்

வறட்சியால் தமிழகத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், தமிழக அரசு 17 பேருக்கு மட்டுமே நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu government announced relief amount to farmers who lost life due to drought.