கக்கூஸில் காசு பொறுக்குகிறது தமிழக அரசு- எச்.ராஜா பகீர் குற்றச்சாட்டு- வீடியோ

தமிழக அரசு, ஸ்வச் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் கழிவறை கட்டும் திட்டத்தில்கூட ஊழல் செய்கிறது என பாஜக தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 10:08 [IST]

English summary

Tamilnadu government bribing even in Swatch bharat scheme and equipment in government hospitals are first quality equipment told Bjp national secretary H.Raja