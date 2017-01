எங்களை கேட்காமல் ஜல்லிக்கட்டில் உத்தரவு பிறப்பிக்காதீர்... உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு கேவியட் மனு

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் கேவியட் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. அதில் தமிழக அரசின் கருத்தைக் கேட்காமல் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 10:31 [IST]

English summary

Tamilnadu Government filed a caveat petition in Supreme court on Jallikattu case. If anyboby file a case against jallikattu in Supreme court, the court not to tae certain steps till the Tamilnadu government heard.