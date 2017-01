கிராமங்கள், நகரங்களில் குடிநீர் பஞ்சத்தை தீர்க்க நிதி ஒதுக்கீடு: தமிழக அரசு அறிவிப்பு

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்தில் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க அரசு சில நடவடிக்கைகளை அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tamilnadu government has increased the fund to local bodies to tackle drinking water issue as state hit with drought.