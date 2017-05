தமிழக அரசு சரியான பாதையில் சென்றுகொண்டிருக்கிறது.. சர்டிபிகேட் கொடுக்கும் சசி கணவர் நடராஜன்!

தமிழக அரசு சரியான பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sasikala husband Natarajan says that Tamilnadu government is going in a right way. ministers are free to act he said.