கருணாநிதியின் திறமைக்கு கொஞ்சம் கூட ஈடுகொடுக்க முடியாதவர் ஸ்டாலின் - தமிழிசை விளாசல் -Exclusive

தமிழக அரசில் ஊழல் அதிகரித்துள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை.அதேவேளையில் எதிர்க்கட்சியான திமுகவும் சரியாக செயல்படவில்லை என தமிழக பாகஜ தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

In Tamilnadu ruling party become more bribery government and opposite party is not working said TN Bjp leaded Tamilisai.