பொங்கல் பண்டிகைக்கு, வெள்ள நிவாரண வேட்டி சேலையை கொடுக்கும் தமிழக அரசு... மக்கள் அதிர்ச்சி

சென்னை, பல்லாவரத்தில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இலவச வேட்டி சேலை வழங்கப்பட்டது. அதில் வெள்ள நிவாரணத்திற்கான பொருள் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததால் மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

English summary

In Chennai Pallavaram free saree and dhoti issued by the government. In that cloth it was mentioned as food relief things. After seeing this people shocked.