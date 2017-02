தமிழக ஆட்சியை இயக்கும் ரிமோட் பெங்களூர் சிறையில் இருக்கிறது- ஸ்டாலின்

தமிழக அரசை இயக்கும் ரிமோட் பெங்களூரு சிறையில் இருப்பதாக திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMK Working president Stalin Speaking in Trichy after hunger strike. He says that Tamilnadu government Remote control is in Bengaluru Jail.