காந்திக்கு இது எத்தனையாவது நினைவு நாள் என்று கூட தெரியலையே தமிழக அரசுக்கு!!

காந்தியடிகளின் 69வது நினைவுநாள் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் தமிழக அரசு கொடுத்த விளம்பரங்களில் 70வது நினைவுதினம் என குறிப்பிட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Mahatma Gandhi's 69th anniversary is observed today. But the State Government claimed that in the ads as 70th anniversary. This issue has became controversy now.