பாஜக தலைவர்கள் பேச்சால் பீதி.. நெடுவாசல் போராட்டத்தை அரசு ஒடுக்க கூடாது: ராமதாஸ் கோரிக்கை

ஒடுக்குமுறை எனும் ஆயுதத்தை வீசி எறிந்து விட்டு, நெடுவாசல் திட்டத்தை கைவிடும்படி மத்திய அரசை வலியுறுத்த தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu government should not stop Neduvasal protesters from participate, says PMK founder Ramadoss.