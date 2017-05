டாஸ்மாக் கடைகளை ஊருக்குள் திறக்காதீர்கள்... தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம்

சென்னை உயர்நீதிமன்றம், 'டாஸ்மாக் கடைகளை ஊருக்குள் திறக்கக் கூடாது என்றும் தமிழக அரசு வியாபார நோக்கத்துடன் செயல்படக் கூடாது' எனவும் கூறி உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Tamilnadu government should not work in business motive in TASMAC case told Chennai high court.