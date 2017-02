தமிழக சட்டசபையில் நடந்தது என்ன?: குடியரசு தலைவருக்கு ஆளுநர் அறிக்கை! ஆட்சி கலைப்புக்கு வாய்ப்பா?

சட்டசபை நிகழ்வுகள் தொடர்பான அறிக்கையை நேற்று, குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu Governor send reports to President of India about Assembly chaos, says soources.