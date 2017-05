பள்ளி பேருந்து டிரைவர்களை களம் இறக்கும் தமிழக அரசு.. ஸ்ட்ரைக்கை எதிர்கொள்ள நடவடிக்கை!

பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர்களை கொண்டு அரசுப் பேருந்துகளை இயக்க தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 18:14 [IST]

English summary

Tamilnadu govt annnounce that School vehicle drivers will be driving the govt busses. Minister MR Vijaya bashkar said that retired officials will be taken again to tackle the situation.