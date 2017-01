வறட்சி மாநிலமானது தமிழகம்.. விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய நிலவரி ரத்து: முதல்வர் அறிவிப்பு

தமிழகத்தை வறட்சி பாதித்த மாநிலமாக முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அறிவித்துள்ளார். விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய நிலவரி முழுவதும் ரத்து செய்து அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu government cancels land tax for farmers. Chief minister of Tamil nadu O.Paneerselvam announce that all tax for farmers will be canceled.