விவசாயிகள் மீது அக்கறையில்லை.. ஆர்கே.நகரில் பணம் வழங்க வியூகம் அமைப்பதில் மும்முரம்..ஸ்டாலின் சாடல்

தமிழக விவசாயிகள் போராட்டத்தை மத்திய மாநில அரசுகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK working president Stalin says that Tamilnadu govt not bothering about Farmers. they are interesting to give money for the voters in RK.Nagar constituency.