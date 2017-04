தமிழகத்துக்குள் நுழைந்து கொடிக் கம்பம் நட்ட கேரள கம்யூனிஸ்டுகள்- எல்லையில் பதற்றம்!

தமிழகத்துக்குள் நுழைந்து கேரள கம்யூனிஸ்டுகள் கொடிக்கம்பம் நட்டதால் எல்லையில் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Kerala and Tamilnadu border, kerala communist party established a flag stage and hoisted flag. When Tamilnadu journalist went there to collect news, kerala police and communist party members tried to attack tamilnadu journalists.