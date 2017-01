காலாண்டு தேர்வில் ஒரு முதல்வர், முழு ஆண்டு தேர்வில் 3வது முதல்வர்.. அவல நிலையில் தமிழக மாணவர்கள்!

சசிகலா முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும்பட்சத்தில், இரண்டே மாதங்களில் மூன்று முதல்வர்களை இந்த தமிழகம் பார்க்க வேண்டிய சூழல் எழும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu may see 3rd Chief Minister with in a span of two months as Sasikala now in the CM race.