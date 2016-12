ஊழல் புகார்.. ராமமோகன் ராவ் பதவி நீக்கம்.. புதிய தலைமைச் செயலாளராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமனம்!

தலைமைச் செயலாளர் ராம மோகன ராவை அப்பதவியிலிருந்து தமிழக அரசு இன்று நீக்கியுள்ளது. புதிய தலைமைச் செயலாளராக கிரிஜா வைத்தியநாதன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:09 [IST]

English summary

Tamilnadu chief Secretary Rama Mohana Roa may be sacked, and New Chief Secretary for Tamil Nadu will be Girija Vaidyanatha?