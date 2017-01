இறங்கு முகத்தில் பிற கட்சிகள்.. இனி தமிழக அரசியல் ஸ்டாலின் vs சசிகலா மட்டும்தானா?

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் சசிகலா நடுவேதான் இனிவரும் காலங்களில் தமிழக அரசியல் நகர உள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 12:44 [IST]

English summary

Tamilnadu politics become Stalin vs Sasikala war as no other parties is have stuff in TN.