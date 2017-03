நீட் தேர்விலிருந்து எப்படியாவுத விலக்கு பெறுங்கள்.. தமிழக அரசுக்கு திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தல்

தமிழக சட்டசபையில் அதற்கு எதிராக தீர்மானம் போடப்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசு, மத்திய அரசை வலியுறுத்தி நீட் தேர்வுக்கு விதிவிலக்கு பெற வேண்டும் என்றார் திருநாவுக்கரசர்.

English summary

Congress chief Tirunavukkarasar wants Tamilnadu should get relaxation from the NEET exam.