பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2017 - 94.4 மாணவர்கள் வெற்றி! - வீடியோ

பள்ளி கல்வி இயக்குநகரம் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை இன்று காலை அறிவித்தது. 11 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய தேர்வில் 94.4 சதவீதம் மாணவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Tamilnadu 10th standard board exam result has been announced in the morning by directorate of school education. As usual girls scored high.