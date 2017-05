பத்தாம் வகுப்பு ரிசல்ட் மே 19ல் வெளியாகிறது - அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் நாளை மறுநாள் வெளியாகும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Education minister Senkottaiyan has announced that SSLC 10th result will be released on 19th Friday.