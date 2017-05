"இனி நாங்களும் ரவுடிதான்".. ஐடி ஊழியர்களுக்கும் உதயமாகிறது தொழிற்சங்கம்!

ஐடி ஊழியர்களின் பணிக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டிருப்பதால் அவர்களின் உரிமைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த தமிழகத்தில் விரைவில் ஐடி தொழிற்சங்கம் அமைக்கப்பட உள்ளது.

English summary

Techies in Tamil Nadu are in formation for what could be the country's first union in the technology space.