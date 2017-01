மார்ச் 1 முதல் தமிழகத்தில் பெப்சி, கோக் விற்பனை கிடையாது..வணிகர் சங்க பேரவை அதிரடி அறிவிப்பு

வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா, விழுப்புரத்தில் இன்று மதியம் நிருபர்களிடம் பேசியபோது, பெப்சி, கோககோலா உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு குளிர்பானங்கள் விற்பனையை மார்ச் 1ம் தேதி முதல் நிறுத்த உள்ளோம்

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu traders association decides they won't to sale multi national company's cool drinks from March 1.