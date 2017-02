மாஃபியா ஆட்சியை கலைக்க திமுக மட்டுமல்ல தமிழகமே தயார்.. குஷ்பு

ஆட்சியை கவிழ்க்க திமுக மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் தயாராக உள்ளது என்று நடிகை குஷ்பு கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu wants the Mafia government has to go, says Kushboo.