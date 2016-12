காத்திருக்கிறது பூகம்பம்.. தமிழகத்தின் முக்கிய புள்ளிகள் வீடுகளில் இந்த வாரம் அதிரடி ஐடி ரெய்டு?

தமிழகத்தின் பல முக்கிய அதிகாரிகள் வீடுகள், அலுவலகங்களில் இந்த வாரம் வருமான வரித்துறை சோதனை தீவிரப்படுத்தப்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Tamilnadu will see many IT raids in this week, says sources.