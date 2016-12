தமிழக சட்டம் ஒழுங்கை சீர் குலைக்க ராம மோகன் ராவ் முயற்சி - தமிழிசை குற்றச்சாட்டு

வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராக ராம மோகன் ராவ் பேட்டியளித்து தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை சீர் குலைக்க முயற்சி செய்கிறார் என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

English summary

TN BJP president Tamilisai has slammed Ramamohana Rao and charged that he is trying to collapse the law and order in the state.