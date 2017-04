ஒருவர் பணத்தை வைத்து.... மற்றொருவர் பிணத்தை வைத்து அரசியல்... தமிழிசை பொளேர்

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஒரு அணியினர் பணத்தை வைத்தும் மற்றொரு அணியினர் பிணத்தை வைத்தும் அரசியல் செய்வதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

Tamizhisai soundarrajan slams ADMK's two teams for indulging in cheap politics using money and Jayalalitha's coffin box.