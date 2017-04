ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல்: கட்சி ஒன்றுதான்.. கருத்துகள் வெவ்வேறு.. "தாமரை"யில் விரிசலா?

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் மற்றும் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் வெளியிட்ட கருத்துகளில் முரண்பாடு காணப்படுகிறது.

English summary

Tamizhisai soundarrajan and Pon.Radha krishnan has expressed two different statements on RK Nagar bypoll issue.