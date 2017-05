எளிமையான கேள்விக்கு என்ன அளவுகோல்? நீட் தேர்வு சர்ச்சை பற்றி தமிழிசை அசால்ட் பதில்

தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்க நீட் தேர்வு கட்டாயம் தேவை என்றும் எல்லாவற்றையும் குறை சொல்லக் கூடாது என்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TN BJP leader Tamizhisai said that there is no partiality in asking questions for NEET exams especially in tamilnadu and the allegations about these are baseless.