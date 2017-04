உங்களுக்கு வந்தா ரத்தம்.. எங்களுக்கு வந்தா தக்காளி சட்னியா தமிழிசை மேடம்?

ஆர்.கே.நகரில் பணப்பட்டுவாடா நடப்பதால் தேர்தலை ஒத்தி வைக்க கூறும் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜக வென்ற உ.பியில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர மோசடி குறித்து பேசாதது ஏன் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Tamizhisai Soundarrajan has given a complaint regarding to postpone the RK Nagar by poll. But eventhough the same allegations on BJP, they were quite and happy in Northern state assembly election result.