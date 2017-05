பேச்சுவார்த்தை தோல்வி- வரும் 15-ல் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் ஸ்டிரைக் உறுதி- சிஐடியு சௌந்தரராஜன்

முன் கூட்டியே திட்டமிட்டிருந்தபடி வரும் 15ம் தேதி போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் நடைபெறும் என்று சிஐடியு மாநில பொதுச் செயலாளர் சௌந்திரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamli nadu State Transport workers announce strike from 15th May onwards said by CITY General Secretary Soundararajan.