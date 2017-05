புதிய நதிநீர் தீர்ப்பாயத்திற்கு எதிர்ப்பு : தஞ்சையில் ரயில் மறியல் செய்த விவசாயிகள் கைது!

தஞ்சாவூரை யடுத்த ரெட்டிபாளையத்தில் சோழன் விரைவு ரயிலை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 150க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 12:17 [IST]

English summary

Tn farmers took rail rogo at Tanjore with the demand of withdraw the decision to reconstitute cauvery tribute arrested by police