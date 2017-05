தமிழகத் தண்ணீரைக் கேரளாவுக்குக் கடத்திய லாரி பறிமுதல்... வாளையாறில் மடக்கிய அதிகாரிகள்!

தமிழகத்தில் இருந்து லாரி மூலம் தண்ணீரைக் கேரளாவுக்குக் கடத்திச் சென்றவரை வாளையாறு செக்போஸ்டில் அதிகாரிகள் மடக்கிப் பிடித்த விவகாரம் பரபரப்பினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 10:23 [IST]

Tanker lorry allegedly carrying water seized in Valaiyaru.Govt officials shockingChecking strengthed in valaiyaru check post.

