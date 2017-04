மெரீனா கடற்கரை சாலையில் டேங்கர் லாரி மோதி பள்ளி மாணவர் மரணம்

சென்னை கடற்கரை சாலையில் டேங்கர் லாரி மோதிய விபத்தில் பள்ளி மாணவர் மரணமடைந்துள்ளார்.

English summary

A 17-year-old schoolboy who was riding a scooter was run over by a private tanker lorry on Wednesday.