டாஸ்மாக் ஊழியர்களை மிரட்டும் மண்டல அலுவலர் - நெல்லை கலெக்டரிடம் புகார்

டாஸ்மாக் ஊழியர்களை மண்டல அலுவலர் மிரட்டி வருவதாக கலெக்டரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்படும் என மண்டல அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Tasmac employees gives complaint petition to Nellai district collector that Regional officer threatening them. They urged the collector to take action on Regional Officer for hisillegal acts.