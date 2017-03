டாஸ்மாக் கடைகளில் மீண்டும் கிங்பிஷர் "கிக்"... மிடாஸ் சசிகலா கோஷ்டிக்கு செம "ஷாக்"!

டாஸ்மாக் கடைகளில் மீண்டும் கிங்பிஷர் பீர் வகைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட இருப்பது மிடாஸ் நிறுவன சசிகலா கோஷ்டியை அதிரவைத்துள்ளதாம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tipplers in Tamil Nadu will now get to taste Balaji Distilleries product of Kingfisher and MC brand Whisky and Brandy.