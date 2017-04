வென்றது பெண்களின் போராட்டம்... டாஸ்மாக் கடையை மூட திருப்பூர் கலெக்டர் உத்தரவு

திருப்பூர் சாமளாபுரத்தில் திறக்க உள்ள டாஸ்மாக் கடையை மூட மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 14:24 [IST]

English summary

District collector has announced to close the Tasmac shop in Samalapuram.