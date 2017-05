கோத்தகிரி அருகே மதுபான கடை சூறை... 50 பேர் கைது

நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரியில் டாஸ்மாக் கடை சூறையாடப்பட்டதை அடுத்து ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான மதுபாட்டில்கள் உடைக்கப்பட்டன. இதுதொடர்பாக 50 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

People of Kothagiri were broken the tasmac shops and liquor bottles worth Rs. 10 lakhs. In connection with this 50 were arrested.