குடியிருப்பு பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு - நெல்லை அருகே பணிகள் நிறுத்தம்

நெல்லை அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் திறக்க இருந்த டாஸ்மாக் கடை பணியை பொதுமக்கள் எதிர்ப்பால் அதிகாரிகள்நிறுத்தி வைத்தனர்.

English summary

Tasmac shop work has been stopped after the opposition of public near in Nellai.