அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு கோலாகலம்.. 8 கிராமங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு கோலாகலமாக நடந்து வரும் நிலையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடாக அலங்காநல்லூர் சுற்றியுள்ள 8 கிராமங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

TASMAC shops in 8 villages were closed around Alanganallur for jallikattu celebration.