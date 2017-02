அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு கோலாகலம்.. சுற்றுவட்டார டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை

அவனியாபுரத்தில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறுவதையொட்டி சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள 7 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

English summary

Seven TASMAC shops were closed at Avaniyapuram and Villapuram for jallikattu celebration.