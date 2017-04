இரவோடு இரவாக டாஸ்மாக் கடைகள் மூடல்... அரசுக்கு 11 ஆயிரம் கோடி வருவாய் இழப்பு!

உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால், நெடுஞ்சாலைகளில் இருந்த 3321 டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டன. அதனால் தமிழக அரசுக்கு 11 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Due to the order of supreme court, TASMAC shops shut down in the national high ways. Because of this sudden change, Tamilnadu government's prime income source get disturbed and about 11,000 cr. rupees income to the TN govt will be cut off.