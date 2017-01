10 ரூபாய் நாணயத்துடன் வந்த தொழிலாளி.. வாங்க மறுத்த டாஸ்மாக்.. உதவிக்கு ஓடி வந்த போலீஸ்!

10 ரூபாய் நாணயத்தை டாஸ்மாக் மதுக்கடையில் வாங்க மறுத்ததால் அந்த பிரச்சினை போலீஸ் நிலையம் வரை சென்றுள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 11:56 [IST]

English summary

In Nellai a tasmac staff refused to accept 10 rupee coin and a labourer clashed over this and made ruckus in the whine shop.