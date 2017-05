வைகோ அரசியலில் இருந்து விலகப் போறாரா.. எல்லாம் வெறும் வதந்தி… திருமாவளவன் அதிரடி

வைகோ அரசியலில் இருந்து விலகப் போகிறார் என்று வெளியாகியுள்ள செய்திகள் அனைத்தும் வதந்தி என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

VCK leader Thirumavalavan has condemned BJP for ground water tax plan.

Other articles published on May 18, 2017