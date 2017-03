ஆசிரியர்களுக்கு கல்வி அறிவோடு இணைய அறிவும் அவசியம்... காரைக்குடி கருத்தரங்கில் தகவல்

இன்றைய ஆசிரியர்கள் கற்பித்தல் மட்டுமின்றி கற்கும் ஆசிரியர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று காரைக்குடி டாக்டர் உமையாள் இராமநாதன் மகளிர் கல்லூரி கருத்தரங்கத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

English summary

Teachers need to keep on acquiring and updating knowledge of what they teach in classrooms, periodically, keeping up with the changing world said Karaikudi college professor Gurumurthi.