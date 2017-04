ஆர்கே நகரில் ஒரே இரவில் ரூ128 கோடி இறக்கிய தினகரன்.. பகீர் கிளப்பும் பன்னீர் கோஷ்டி!

ஆர்கே நகர் தொகுதியில் ஒரே இரவில் ரூ128 கோடியை பட்டுவாடா செய்துள்ளதாம் தினகரன் கோஷ்டி. இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் தெரிவித்துள்ளது பன்னீர் கோஷ்டி.

According to the sources ADMK (Amma) candidate TTV Dinakaran's team distributed Rs128 crore at RK nagar in the Last Night.