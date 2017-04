ஓபிஎஸ் முதல்வரானால் உள்ளே இருந்துகொண்டே உள்ளடி வேலை செய்வோம்...எடப்பாடியை மிரட்டும் தினகரன் கோஷ்டி!

முதல்வர் பதவியை ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு விட்டுக் கொடுக்க தினகரன் கோஷ்டி எம்.எல்.ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Dinakaran support MLAs strongly opposed to Edappadi palanisamy step down from the Chief Minister Post.