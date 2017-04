தினகரன் அணியை குறிவைத்து அடுத்தடுத்து அட்டாக்.. இத்தனைக்கும் காரணம் இவங்கதானாம்!

தினகரன் அணியை திணற திணற டெல்லி போட்டு தாக்கி வருவதற்கு காரணமே ராஜ்யசபா எம்.பி. சசிகலா புஷ்பாதான் என கூறப்படுகிறது.

English summary

Team Dinakaran leaders raised doubts over expelled Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa was behind the Delhi's recent moves against them.